‘Fino all’ultimo con lui’ | la mamma di Domenico racconta l’ultima notte al Monaldi e annuncia una fondazione

La mamma di Domenico riferisce che, durante l’ultima notte al Monaldi, il suo stato si è aggravato a causa del rallentamento dell’Ecmo, un dispositivo che lo teneva in vita. Alle quattro del mattino, ha ricevuto una chiamata che le ha comunicato il peggioramento delle condizioni. La famiglia si prepara ora a creare una fondazione dedicata alla memoria di Domenico. La notizia si diffonde tra amici e medici che avevano seguito il ragazzo.

Cosa è successo nell’ultima notte di Domenico al Monaldi. «Mi hanno chiamata stanotte, verso le 4, dicendomi che la situazione stava peggiorando, perché la macchina, l’Ecmo, stava iniziando a rallentare. Sono rimasta fino all’ultimo, fino a quando si è dovuta spegnere la macchina: ed è finita». La voce di Patrizia Mercolino si spezza. Lo racconta a “Mi Manda Rai Tre”, poi davanti alle telecamere fuori dall’ Ospedale Monaldi. Suo figlio Domenico, due anni, ricoverato in terapia intensiva dal 23 dicembre dopo un trapianto di cuore rivelatosi drammaticamente compromesso, è morto all’alba. La chiamata tra le quattro e mezza e le cinque. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

È morto il piccolo Domenico, la mamma: "È un angelo, ora una fondazione per lui". Medici accusati di omicidioIl piccolo Domenico, morto a causa delle complicazioni post-operatorie, ha causato grande dolore nella famiglia.

Morto il bambino col cuore bruciato a Napoli, la mamma di Domenico: "Ora una Fondazione a lui dedicata"Domenico, il bambino di Napoli che ha perso la vita dopo il trapianto di cuore, ha acceso un movimento di solidarietà.

