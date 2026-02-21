Fingono di vendere oggetti al mercato a Rivoli e rapinano una donna | arresto lampo

Due uomini marocchini sono stati fermati a Rivoli dopo aver derubato una donna vicino al mercato. I rapinatori si erano avvicinati all’anziana fingendo di voler comprare oggetti, poi le hanno strappato la borsa e sono fuggiti. La polizia, intervenuta subito, ha rintracciato e arrestato i due sospettati pochi minuti dopo. La rapina ha causato grande preoccupazione tra i cittadini e ha portato a un rapido intervento delle forze dell’ordine.

Eseguiti due arresti a Rivoli, dove due cittadini marocchini sono stati fermati con l'accusa di rapina aggravata ai danni di una donna anziana. L'episodio si è verificato nei pressi dell'area mercatale della città, durante un servizio mirato al contrasto di furti e rapine contro persone vulnerabili. Il comunicato della Polizia di Stato Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l'operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Rivoli (TO). Gli agenti, impegnati in un servizio di prevenzione nelle zone mercatali, hanno notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto tra i banchi di Piazza Cavallero, luogo molto frequentato da persone anziane durante il mercato.