Fine lavori al Pontelungo di Bologna | ecco come è riaperto e con i binari del tram

Il ripristino dei binari del tram al Pontelungo di Bologna si è concluso dopo quattro anni e mezzo di lavori. La causa principale è stata la sostituzione delle vecchie infrastrutture per migliorare il servizio di trasporto pubblico. Questa mattina, le rotaie sono state riaperte al traffico e i veicoli circolano in entrambe le direzioni. La riapertura permette di ridurre i tempi di percorrenza e di alleggerire il traffico sulla strada principale.

Bologna, 21 febbraio 2026 – Riaperto, dopo quattro anni e mezzo, il Pontelungo che è così tornato a doppio senso di marcia da questa mattina. La struttura, che sovrasta il Reno e collega la zona di Santa Viola a Borgo Panigale, è stata inaugurata dal sindaco Matteo Lepore con l’apertura della cancellata di protezione. La spesa complessivamente sostenuta per i lavori è pari a circa 18 milioni di euro. BOLOGNA INAUGURAZIONE APERTURA PONTELUNGO Com’è il nuovo ponte . Largo 16,80 metri (circa 2,40 metri in più rispetto all’impalcato preesistente) di cui 11,20 metri di carreggiata stradale a due corsie e doppio senso di marcia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cantieri del tram, novità in via di Corticella e al Pontelungo: la mappa dei lavori a BolognaProseguono i lavori del tram a Bologna, con importanti aggiornamenti su via di Corticella e al Pontelungo.

Fine lavori del tram a Bologna: la data si avvicina per le zone Maggiore e Fiera (ma ci sono nuove chiusure)Il completamento dei lavori del tram a Bologna è vicino.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.