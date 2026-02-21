Finale Next Gen 2026 | Olimpia Milano-Virtus Bologna in diretta streaming gratuita
Oggi alle 13:30, Olimpia Milano e Virtus Bologna si sfidano per la finale della Next Gen 2026, dopo aver superato le rispettive semifinali con vittorie convincenti. La partita sarà trasmessa in streaming gratuito, permettendo ai tifosi di seguire da vicino l’evento. Entrambe le squadre puntano a conquistare il titolo, con giovani talenti pronti a mostrare le loro abilità sul campo. La sfida promette emozioni e colpi di scena.
Nel pomeriggio di oggi, alle 13:30, Olimpia Milano e Virtus Bologna si contenderanno la finale della Next Gen 2026. L’incontro rappresenta un confronto tra due realtà giovanili con aspirazioni elevate: Milano ha vinto i due titoli consecutivi e punta alla terza finale di fila, mentre la Virtus prosegue la crescita del proprio vivaio, traducendo talento in risultati concreti. Il cammino verso l’atto conclusivo è stato ricco di emozioni. La Virtus ha superato Cantù in semifinale, chiudendo il confronto con 67 punti al tabellone grazie a una conclusione decisiva dal fondo campo di Matteo Accorsi, figura chiave della serata.🔗 Leggi su Mondosport24.com
