Feyenoord-Telstar domenica 22 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il Feyenoord ha annunciato l’acquisto di Raheem Sterling, una mossa che ha sorpreso molti tifosi. La squadra ha deciso di inserirlo nella rosa, ma ancora non è sicuro se potrà scendere in campo contro il Telstar. Sterling, arrivato da poco, si allena con i nuovi compagni e cerca di recuperare la forma migliore. La partita si giocherà domenica sera alle 20:00, con i pronostici ancora incerti.

Il Feyenoord ha sorpreso tutti la scorsa settimana ingaggiando Raheem Sterling. L'inglese non era idoneo a giocare contro i Go Ahead Eagles, e anche la sua presenza contro il Telstar è incerta. Il trentunenne ex Chelsea e Man City può già allenarsi con la sua nuova squadra ma non ha ancora un permesso di lavoro dunque allenarsi.

Feyenoord-Telstar (domenica 22 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiIl Feyenoord ha fatto notizia ingaggiando l’attaccante inglese Raheem Sterling, ma la sua presenza contro il Telstar resta incerta.

