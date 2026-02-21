Festa del vino a Forte Marghera | 8 marzo degustazioni a prezzo speciale per le donne

Il Venezia Wine Festival ha deciso di offrire degustazioni a prezzi scontati alle donne durante la festa della donna. L’evento si svolgerà a Forte Marghera il 7 e 8 marzo 2026, con un’attenzione particolare alle visite di domenica. Le donne potranno assaggiare vini internazionali e champagne, accompagnate da assaggi di specialità locali. La promozione mira a rendere l’evento più accessibile e coinvolgente per il pubblico femminile. La giornata di domenica si preannuncia ricca di iniziative dedicate.

Solo nel giorno che coincide con la festa della donna, la card "Degustazioni illimitate" al prezzo di 30 euro. Rassegna in programma il 7 e l'8 marzo Un'iniziativa pensata per celebrare l'8 marzo con un'esperienza di degustazione internazionale unica nel suo genere, all'interno di una manifestazione che porta a Venezia produttori esteri selezionati e vini spesso introvabili nei canali commerciali tradizionali. Per le ultime settimane prima della manifestazione, sarà possibile acquistare una Wine Card "Degustazioni Illimitate" dedicata alla giornata di domenica 8 marzo, a un prezzo promozionale riservato: 30 euro invece di 55 (promozione riservata esclusivamente alle donne).🔗 Leggi su Veneziatoday.it

