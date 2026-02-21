Festa d’addio al Carnevale un successo di squadra

La festa di fine Carnevale a Savignano sul Rubicone ha attirato molte persone domenica, grazie a una lunga preparazione di decorazioni e giochi. Sono stati distribuiti oltre 40 chili di coriandoli e 60 chili di caramelle, mentre i bambini hanno potuto divertirsi con 250 palloni e gadget vari donati da Tigotà, Conad e RomagnaBanca. La piazza principale si è animata con musica, balli e tante risate, creando un’atmosfera di gioia e condivisione tra adulti e bambini.

Con 40 chili di coriandoli, 60 chili di caramelle, 20 di cioccolatini, 250 palloni e tantissimi gadget e doni offerti da Tigotà, Conad e RomagnaBanca, è andata in scena in centro storico a Savignano sul Rubicone la festa di fine carnevale. Il successo dell’evento, attesissimo dai bambini e non solo, è il risultato di un lavoro di squadra che ha visto attivarsi il Comune, la cooperativa Koinè, l’associazione genitori "A scuola con Cesare", con la collaborazione delle famiglie savignanesi che hanno aperto le loro case per consentire i lanci di omaggi e dolcetti. Le performance di Josie e Dave della compagnia "Nador de la Nuit", la ChocoParade!, con la parata al cioccolato di Willi Wonka in collaborazione tra Accademia Creativa ed Eurochocolate, la Parata delle molle danzanti a cura di Prestige Eventie "Il Meraviglioso Paese di Alice" del Teatro Cinquequattrini hanno attratto in centro storico circa 3000 persone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carnevale di Limatola: Successo nel Sannio, affluenza da record e un indotto per l’economia locale. La festa continua.Il Carnevale di Limatola ha attirato migliaia di visitatori, portando un afflusso senza precedenti e stimolando l’economia locale, a causa della grande partecipazione della gente.

Carnevale di Foiano, il meteo non ferma la festa: grande successo per il secondo weekendIl Carnevale di Foiano della Chiana si anima anche in questa seconda settimana, nonostante il maltempo che ha rischiato di mettere in crisi la festa.

