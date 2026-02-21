Ferrari un bel pieno di fiducia Leclerc è il più veloce in Bahrain
Charles Leclerc ha dimostrato di essere il pilota più rapido durante le ultime prove in Bahrain, segnando un tempo di 1’31”992. La Ferrari si mostra competitiva, con Leclerc che ha ottenuto il miglior risultato tra tutti i partecipanti e l’unico a scendere sotto l’1’32”. I tre giorni di test hanno permesso ai team di valutare le prestazioni delle vetture in vista della stagione. La sfida per il titolo si fa più intensa.
FORMULA 1 Null'ultima giornata di prove in Bahrain Charles Leclerc sulla Ferrari non è stato solo il pilota più veloce, firmando il tempo di 1'31"992", ma è stato anche l'unico a scendere sotto l'1'32" in questi tre giorni di test. Ora bisogna essere chiari, per cui la premessa è che i risultati di queste uscite prestagionali vanno tutti presi con le molle, ma bisogna mettersi anche nei panni dei tifosi delle Rosse. Dopo un 2025 trascorso tra le peggiori purghe, il vedere una monoposto che spesso è lì davanti e che si prende pure il lusso di essere la più veloce è un segnale che riempie il cuore.
F1, la Ferrari di Leclerc la più veloce nella seconda giornata di test in BahrainLa Ferrari di Charles Leclerc si conferma la più veloce nella seconda giornata di test in Bahrain.
F1, bene Hamilton con la Ferrari, Antonelli il più veloce nei test in BahrainLewis Hamilton ha ottenuto ottimi risultati con la Ferrari durante i test in Bahrain, grazie a una strategia efficace e a una buona messa a punto della vettura.
