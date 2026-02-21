Ferrari SF-26 | carico aerodinamico ottimizzato per una maggiore efficienza
La Ferrari SF-26 ha concluso i test in Bahrain con risultati notevoli, grazie a un nuovo sistema aerodinamico. Durante le prove, la vettura ha mostrato un miglioramento nel carico aerodinamico, che permette di mantenere meglio la stabilità in curva. La squadra ha lavorato intensamente per perfezionare l’assetto, puntando a ridurre la resistenza dell’aria. Il team si prepara ora alle prossime gare, confidando in questi sviluppi.
La SF-26 ha chiuso la sessione di test in Bahrain con tempi di rilievo, evidenziando una gestione del pacchetto aerodinamico mirata all’efficienza e a una migliore affidabilità termica. L’analisi si concentra sui segnali di consistenza della vettura, sull’impatto delle novità aerodinamiche introdotte in questa fase di sviluppo e sull’andamento generale della configurazione per la gestione delle gomme in condizioni di warm-up e di guida prolungata. La SF-26 si è distinta per una guidabilità migliorata che ha permesso a Leclerc di guidare senza necessità di frequenti correzioni. Il carico aerodinamico apparso maggiore non ha alzato la resistenza all’avanzamento, segnando un equilibrio tra stabilità in curva e Linearità di risposta.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Ferrari presenta la SF-26: al via una nuova era della Formula 1Ferrari introduce la SF-26, la monoposto che accompagnerà la squadra nel prossimo Campionato del Mondo di Formula 1, in partenza l’8 marzo in Australia.
Ferrari, la SF-26 per riscattarsiFerrari ha svelato la SF-26, la nuova monoposto per la stagione 2024.
Ferrari SF-26 - Aerodynamics Analysis and Initial Thoughts
La Ferrari SF-26 si presenta ai test del Bahrain senza rivoluzioni estetiche, ma con un intervento mirato nella zona più sensibile della vettura: il diffusore posteriore. L'analisi tecnica rivela una
Un'operazione interessante della Rossa, che sfrutta un box regolamentare per produrre più downforce al retrotreno. La storica scuderia italiana sfrutta al meglio il regolamento tecnico della Formula 1 per modificare il diffusore: più carico al retrotreno grazie a una soluzione intelligente
Una rappresentazione laterale della #Ferrari Reverse Wing, la portanza diventa positiva il che alleggerisce kg di carico su tutto il retrotreno con effetti sulla piattaforma aerodinamica. Questo aumenta la velocità in rettilineo
