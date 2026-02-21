Ferrari SF-26 | carico aerodinamico ottimizzato per una maggiore efficienza

La Ferrari SF-26 ha concluso i test in Bahrain con risultati notevoli, grazie a un nuovo sistema aerodinamico. Durante le prove, la vettura ha mostrato un miglioramento nel carico aerodinamico, che permette di mantenere meglio la stabilità in curva. La squadra ha lavorato intensamente per perfezionare l’assetto, puntando a ridurre la resistenza dell’aria. Il team si prepara ora alle prossime gare, confidando in questi sviluppi.

La SF-26 ha chiuso la sessione di test in Bahrain con tempi di rilievo, evidenziando una gestione del pacchetto aerodinamico mirata all’efficienza e a una migliore affidabilità termica. L’analisi si concentra sui segnali di consistenza della vettura, sull’impatto delle novità aerodinamiche introdotte in questa fase di sviluppo e sull’andamento generale della configurazione per la gestione delle gomme in condizioni di warm-up e di guida prolungata. La SF-26 si è distinta per una guidabilità migliorata che ha permesso a Leclerc di guidare senza necessità di frequenti correzioni. Il carico aerodinamico apparso maggiore non ha alzato la resistenza all’avanzamento, segnando un equilibrio tra stabilità in curva e Linearità di risposta.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Ferrari presenta la SF-26: al via una nuova era della Formula 1Ferrari introduce la SF-26, la monoposto che accompagnerà la squadra nel prossimo Campionato del Mondo di Formula 1, in partenza l’8 marzo in Australia.

