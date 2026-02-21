Ferrara solidale | 400+ farmaci donati in una settimana aiuto

A Ferrara, in una settimana, sono stati raccolti più di 400 farmaci grazie alla generosità dei residenti. La città si è mobilitata per sostenere le famiglie in difficoltà, con donazioni che arrivano da negozi, scuole e singoli cittadini. La raccolta si è concentrata soprattutto su medicinali di prima necessità e prodotti sanitari. Questa iniziativa dimostra come la comunità si unisca per aiutare chi ha più bisogno. La distribuzione avverrà nelle prossime settimane.

Ferrara risponde al bisogno: oltre 400 farmaci raccolti in una settimana grazie alla solidarietà dei cittadini. Una straordinaria ondata di solidarietà ha coinvolto la provincia di Ferrara, portando alla raccolta di oltre 400 farmaci in una sola settimana. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico, ha un'ampia partecipazione di farmacisti, volontari e cittadini, destinando i medicinali a enti assistenziali locali per supportare famiglie e individui in difficoltà. Un gesto concreto che testimonia la forza della comunità e la sua attenzione verso chi si trova in situazioni di precarietà.🔗 Leggi su Ameve.eu Raccolti 400 farmaci in una settimana in tre punti venditaA Argenta, in una sola settimana, sono stati raccolti 400 farmaci grazie all'impegno di volontari e cittadini.