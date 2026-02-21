Ferrara | crack e contanti 24enne spacciatore nei pressi di scuole

A Ferrara, un ragazzo di 24 anni di origine nigeriana è stato denunciato dopo essere stato trovato con droga e denaro contante vicino alle scuole. Gli agenti lo hanno fermato nel parco Bacchelli, un’area molto frequentata da studenti, dove aveva nascosto alcune dosi di crack. La presenza di questa sostanza in un’area vicina a un istituto superiore ha destato preoccupazione tra i residenti e le famiglie. La polizia ha sequestrato la droga e il denaro trovato in suo possesso.

Un giovane di ventiquattro anni di origine nigeriana è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti a Ferrara, in particolare crack, nelle vicinanze del parco Bacchelli, un'area frequentata da studenti e situata a pochi passi da un istituto superiore. L'operazione, condotta dalla polizia locale, ha portato al sequestro di 860 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. L'arresto è avvenuto dopo un periodo di osservazione e monitoraggio della zona. La vicenda si è consumata nella mattinata di oggi, sabato 21 febbraio 2026. Gli agenti, impegnati in un servizio mirato alla repressione dello spaccio e del consumo di droga, hanno notato il giovane mentre si allontanava da un gruppo di persone a bordo di una bicicletta elettrica.