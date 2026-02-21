Fermo scossa elettorale | Italia Viva entra in coalizione M5S e PSI

A Fermo, Italia Viva ha deciso di unirsi alla coalizione Fermo Città Comune, influenzando la corsa alle elezioni comunali. Questa scelta ha portato a un cambio di alleanze e ha rafforzato la presenza dei partiti di centro. Il nuovo schieramento mira a proporre progetti concreti per migliorare il centro storico e le zone periferiche. La decisione di Italia Viva ha suscitato reazioni tra gli altri partiti locali. La campagna elettorale si intensifica con questo nuovo scenario politico.

Le elezioni comunali di Fermo vedono un avvicendamento significativo nel panorama politico locale, con l'adesione di Italia Viva alla coalizione Fermo Città Comune. Questa mossa strategica giunge in un momento di riflessione e riposizionamento anche per altre forze politiche, in particolare Movimento 5 Stelle e Partito della Sinistra Italiana, che valutano attentamente le prossime mosse in vista della competizione elettorale. L'annuncio dell'ingresso di associazioni cittadine e di componenti riformiste, tra cui Italia Viva, nel progetto politico di Fermo Città Comune, è stato dato in mattinata.