Federico Tomasoni un argento speciale per l’indimenticata Matilde Lorenzi

Federico Tomasoni ha vinto una medaglia d’argento in memoria di Matilde Lorenzi, scomparsa prematuramente. La gara si è svolta domenica pomeriggio e lui ha dedicato il podio alla giovane atleta, ricordando il suo sorriso e la passione per lo sport. Un gesto che ha commosso gli spettatori e rafforzato il legame tra il successo e il ricordo di Matilde. La premiazione si è conclusa con applausi e emozioni condivise.

© Oasport.it - Federico Tomasoni, un argento speciale per l’indimenticata Matilde Lorenzi

C'è una linea sottile che separa lo sport dalla vita, e a volte quella linea si spezza lasciando spazio a qualcosa di più grande: la memoria, il dolore, il coraggio di andare avanti. La storia di Federico Tomasoni nasce proprio lì, su quella linea fragile, ed è diventata una delle pagine più intense dello sport italiano recente. Federico scede in pista con un sole sul casco. Non è un dettaglio estetico, ma un simbolo. È il logo della fondazione dedicata a Matilde Lorenzi, la sua compagna di vita e di sogni, scomparsa tragicamente il 28 ottobre 2024 durante un allenamento di gigante in Val Senales.