Federico Tomasoni sull’argento nello skicross brilla il sole della sua amata Federica
Federico Tomasoni ha conquistato una medaglia d’argento nello skicross, dopo aver superato avversari agguerriti sulle piste di Castione delle Presolana. La vittoria arriva grazie a una gara intensa e a una strategia efficace, che hanno permesso all’atleta di mantenere alta la concentrazione fino all’ultima curva. La sua passione per lo sport si combina con l’affetto per Federica, che lo ha supportato durante tutta la competizione. La medaglia rappresenta un risultato importante per la squadra lombarda.
Castione delle Presolana (Bergamo), 21 febbraio 2026 –Altra medaglia “made in Lombardia” dal sapore particolarmente dolce. Federico Tomasoni da Castione della Presolana è medaglia d’ argento nello skicross ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. La gara è stata vinta dall’altro azzurro Simone Deromedis ma Federico chiude secondo al fotofinish, dedicando un risultato storico alla compianta fidanzata Matilde Lorenzi, scomparsa nell'ottobre 2024. Il sole di Matilde sul casco. Federica Brignone: “Al traguardo ho solo sentito urla e non ho capito più niente” Sul casco che ha portato durante la gara è raffigurato un sole, semplice ma carico di significato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
EROI DI MAMELI! Simone Deromedis oro, Federico Tomasoni argento: magistrale doppietta nello skicross!Simone Deromedis ha vinto l’oro e Federico Tomasoni l’argento nello skicross a Livigno, portando a casa una doppietta storica per l’Italia.
Olimpiadi Milano Cortina, 10ª medaglia d’oro per l’Italia: Simone Deromedis vince nello skicross, argento a Federico Tomasoni - VIDEOSimone Deromedis ha conquistato la decima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina, vincendo nello skicross.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Come nelle favole! Deromedis e Tomasoni, oro e argento da leggenda: rivivilo!; Deromedis trionfa a Livigno davanti a Tomasoni: epica doppietta azzurra nello ski cross maschile; Milano Cortina: ora e argento nello skicross, è doppietta Italia; Milano-Cortina, skicross: doppietta storica Italia, oro Deromedis e argento Tomasoni.
Ski cross, doppietta azzurra con Deromedis e Tomasoni (oro e argento). L'Italia scrive la storia a LivignoL'Italia fa festa nello ski cross olimpico. Dalla nebbia di Livigno spunta Simone Deromedis, nuovo re dello ski cross ai Giochi. Il campione del mondo di Bakuriani 2023 trionfa tra le nevi ... ilgazzettino.it
Doppietta storica nello skicross: Deromedis d'oro, argento al bergamasco TomasoniPer l'atleta originario di Castione della Presolana, è la prima Olimpiade. Sul casco il ricordo della fidanzata Matilde Lorenzi ... rainews.it
Storica doppietta azzurra nello ski cross alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Simone Deromedis vince l’oro, Federico Tomasoni è argento al fotofinish. - facebook.com facebook
DOPPIETTA DA SOGNO ITALIAAAAAAAA! Simone Deromedis e Federico Tomasoni scrivono la storia dello ski cross italiano conquistando le prime due medaglie olimpiche di sempre per l’Italia in questa disciplina. La cosa più incredibile Sono arrivate addir x.com