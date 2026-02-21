Federico Tomasoni sull’argento nello skicross brilla il sole della sua amata Federica

Federico Tomasoni ha conquistato una medaglia d’argento nello skicross, dopo aver superato avversari agguerriti sulle piste di Castione delle Presolana. La vittoria arriva grazie a una gara intensa e a una strategia efficace, che hanno permesso all’atleta di mantenere alta la concentrazione fino all’ultima curva. La sua passione per lo sport si combina con l’affetto per Federica, che lo ha supportato durante tutta la competizione. La medaglia rappresenta un risultato importante per la squadra lombarda.

Castione delle Presolana (Bergamo), 21 febbraio 2026 –Altra medaglia “made in Lombardia” dal sapore particolarmente dolce. Federico Tomasoni da Castione della Presolana è medaglia d’ argento nello skicross ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. La gara è stata vinta dall’altro azzurro Simone Deromedis ma Federico chiude secondo al fotofinish, dedicando un risultato storico alla compianta fidanzata Matilde Lorenzi, scomparsa nell'ottobre 2024. Il sole di Matilde sul casco. Federica Brignone: “Al traguardo ho solo sentito urla e non ho capito più niente” Sul casco che ha portato durante la gara è raffigurato un sole, semplice ma carico di significato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

