Federico Tomasoni l’argento che viene dal dolore | quel sole sul casco per Matilde la gara corsa anche per lei

Federico Tomasoni ha conquistato l’argento in una gara di sci alpino, portando sul casco un disegno di un sole per Matilde, la sorella malata. La gara si è svolta tra il freddo intenso e una folla di appassionati che ha seguito ogni sua mossa. Tomasoni ha dato il massimo, spinto dal ricordo di Matilde e dalla volontà di onorare la sua lotta. La sua performance si è conclusa con un sorpasso sorprendente.

Il traguardo è arrivato in un lampo, tra il rumore secco degli sci che tagliano la neve e il respiro corto di chi sa di aver fatto tutto ciò che poteva. Federico Tomasoni ha alzato lo sguardo solo dopo aver tagliato la linea, quando ormai era chiaro che quella era una medaglia olimpica, un argento conquistato curva dopo curva. Ma c'era qualcosa, su quella pista, che andava oltre il cronometro. Non era solo una gara. Non era solo sport. Sul suo casco, ben visibile, c'era un sole. Non era un simbolo qualsiasi. Era il sole di Matilde, il segno della fondazione nata per ricordarla. Un piccolo disegno, discreto ma impossibile da ignorare, che Tomasoni ha portato con sé in ogni allenamento, in ogni gara, in ogni partenza.

