Federico Pellegrino niente congedo con i tifosi | salta la 50 km delle Olimpiadi

Federico Pellegrino ha deciso di non gareggiare nella 50 km delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di problemi fisici che lo hanno colpito negli ultimi giorni. La sua assenza rappresenta un colpo duro per gli appassionati, che speravano di vederlo in azione nella lunga distanza. Pellegrino aveva già vinto medaglie in precedenti competizioni e si era preparato intensamente per questa prova. La sua scelta cambia gli equilibri della gara finale.

Federico Pellegrino non parteciperà alla 50 km, gara che chiuderà il programma dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver trascinato la staffetta a una storica medaglia di bronzo (il podio a cinque cerchi nella gara che premia la profondità del movimento nazionale mancava da addirittura vent'anni) ed essersi messo al collo il bronzo nel team sprint insieme a Elia Barp, il fuoriclasse valdostano avrebbe dovuto prendere parte alla prova regina, ma poche ore prima del via ha comunicato la rinuncia. Il 35enne non sarà in partenza sabato 21 febbraio (ore 11.00) a causa di uno stato influenzale e dunque il volto simbolo della disciplina alle nostre latitudini non avrà la possibilità di congedarsi dal proprio pubblico sulle nevi della Val di Fiemme: quella odierna, infatti, sarebbe dovuta essere l'ultima gara in carriera di Federico Pellegrino, che dunque appenderà gli sci al chiodo senza il tanto atteso commiato sul proprio palcoscenico.