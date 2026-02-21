Federico Pellegrino | Da ieri mattina a letto con sintomi influenzali Non poter vivere le emozioni della 50 km è straziante

Federico Pellegrino si trova a letto da ieri mattina a causa di un’infezione influenzale, che gli impedisce di partecipare alla finale dei 50 km alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il fondista di Nus aveva già affrontato qualche problema di salute, ma questa volta la febbre e i dolori lo hanno costretto a rinunciare. La sua assenza rappresenta un’occasione mancata per il team italiano di sci di fondo. Pellegrino ha commentato la delusione di non poter vivere l’ultima gara olimpica.

Niente 50 km conclusiva delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per Federico Pellegrino. Uno stato influenzale nega, nei fatti, l’ultima gara olimpica al fondista di Nus. Un enorme dispiacere per lui, che pur se a tecnica classica avrebbe voluto degnamente salutare il pubblico che lo ha amato o comunque rispettato, e questo vale in chiave italiana come internazionale. Così Pellegrino tramite il suo account Instagram: “ Negli ultimi quattro anni, vedendo avvicinarsi la possibilità di esserci ancora alle Olimpiadi in casa, ho iniziato a sognare il modo in cui mi sarebbe piaciuto di più chiudere la carriera e a lavorare per renderlo un obbiettivo: insieme a una medaglia in un evento a squadre, essere della partita nella 50 km, la gara regina dell’endurance olimpico “.🔗 Leggi su Oasport.it

