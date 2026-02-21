Federico Pellegrino | Da ieri mattina a letto con sintomi influenzali Non poter vivere le emozioni della 50 km è straziante
Federico Pellegrino si trova a letto da ieri mattina a causa di un’infezione influenzale, che gli impedisce di partecipare alla finale dei 50 km alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il fondista di Nus aveva già affrontato qualche problema di salute, ma questa volta la febbre e i dolori lo hanno costretto a rinunciare. La sua assenza rappresenta un’occasione mancata per il team italiano di sci di fondo. Pellegrino ha commentato la delusione di non poter vivere l’ultima gara olimpica.
Niente 50 km conclusiva delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per Federico Pellegrino. Uno stato influenzale nega, nei fatti, l’ultima gara olimpica al fondista di Nus. Un enorme dispiacere per lui, che pur se a tecnica classica avrebbe voluto degnamente salutare il pubblico che lo ha amato o comunque rispettato, e questo vale in chiave italiana come internazionale. Così Pellegrino tramite il suo account Instagram: “ Negli ultimi quattro anni, vedendo avvicinarsi la possibilità di esserci ancora alle Olimpiadi in casa, ho iniziato a sognare il modo in cui mi sarebbe piaciuto di più chiudere la carriera e a lavorare per renderlo un obbiettivo: insieme a una medaglia in un evento a squadre, essere della partita nella 50 km, la gara regina dell’endurance olimpico “.🔗 Leggi su Oasport.it
Federico Pellegrino, niente congedo con i tifosi: salta la 50 km delle OlimpiadiFederico Pellegrino ha deciso di non gareggiare nella 50 km delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di problemi fisici che lo hanno colpito negli ultimi giorni.
Leggi anche: Influenza, a letto col nemico, conciati per le feste: con la “super Flu” e l’assedio della variante K ecco come riconoscere i sintomi e difendersiVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Federico Pellegrino ed Elia Barp, bronzo per l'Italia nel giorno del quinto oro di Klaebo: azzurri terzi nella sprint a squadre di sci di fondo a Milano Cortina 2026; Federico Pellegrino regala la medaglia di bronzo alla staffetta maschile di sci di fondo; Fondo, Federico Pellegrino ci crede: Questo team può fare grandi cose; Federico Pellegrino chiude la carriera con 4 medaglie alle Olimpiadi. Ma c’è ancora una 50 km da vivere.
Pellegrino non ce la fa: niente 50 km e saluto finale ai tifosiLa Fisi ha comunicato il forfait del veterano in quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima gara in carriera ... tuttosport.com
Federico Pellegrino, le sua medaglie sono custodite a Fonzaso: «Lasciamo sempre un chiodino vuoto per la prossima»FONZASO (BELLUNO) - Con il terzo posto nella gara olimpica sprint di fondo vinta in coppia con il bellunese Elia Barp, Federico Pellegrino porta a quota 4 le medaglie vinte in carriera cui ... ilgazzettino.it
La gara a tecnica classica è la più dura. Dalle 11 in pista l’azzurro Federico Pellegrino per chiudere la sua straordinaria carriera e l'asso norvegese Johannes Klaebo per fare (ancora di più) la storia - facebook.com facebook
Italia Team… Sprint! Con una medaglia olimpica già al collo, Elia Barp e Federico Pellegrino a #MilanoCortina2026 ci hanno regalato un fantastico bis! Bronzo nella Team Sprint a tecnica libera di sci di fondo! Talento, grinta, gioco di squadra… Oc x.com