FC 26 SBC Andrea Pirlo Viaggio nel tempo | Requisiti e Analisi

Andrea Pirlo è protagonista di una nuova versione di gioco intitolata “Viaggio nel tempo”, creata per celebrare la sua carriera. La sfida creazione rosa, disponibile ora, introduce miglioramenti sulla velocità e sulle capacità difensive del campione azzurro. Il focus si concentra sul suo ruolo di centrocampista totale, adattato alle esigenze del metagame attuale. I giocatori possono ora sperimentare l’efficacia di Pirlo in una configurazione rivisitata e potenziata.

Disponibile ora la Sfida Creazione Rosa dedicata ad Andrea Pirlo. Questa versione speciale celebra la carriera del fuoriclasse azzurro con un upgrade significativo alla velocità e alle doti difensive, rendendolo un centrocampista totale nel meta attuale. La Carta: Il Maestro a 360°. OVR: 91. Ruoli: CDM, CM. SkillPiede: 5 Mosse Abilità 4 Piede Debole. Statistiche Chiave: Passaggio (94), Dribbling (91), Velocità (85), Difesa (83).. Ruoli PLUS++: CDC (Contenimento, Regista arretrato), CC (Contenimento, Regista arretrato).. Requisiti delle 12 Sfide. Per completare l'Icona Pirlo è necessario scambiare le seguenti rose (scadenza tra 21 giorni): In prestito: Valutazione squadra min.