Far East dimenticate i poliziotti tormentati da serie tv | qui si assalta un ufficio postale in limousine

Una rapina improvvisa ha scosso un ufficio postale nel cuore della provincia di Bergamo, coinvolgendo uomini armati a bordo di una limousine. I criminali, sconosciuti alle forze dell’ordine, sono entrati velocemente nel locale, minacciando i dipendenti con armi da fuoco. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni clienti, mentre il veicolo di lusso si allontanava subito dopo il colpo. La zona resta sotto controllo e le indagini sono in corso.

C'è un'Italia che le mappe satellitari non riescono a inquadrare bene. È quella macchia di colore incerta tra il grigio dell'asfalto della bergamasca e il nulla dorato della campagna milanese. Una terra di confine dove le cascine sembrano fortini abbandonati e le bocciofile sono gli unici templi rimasti a una spiritualità fatta di grappa e bestemmie. È qui, nel cuore pulsante e ferocemente rurale degli anni Novanta, che Ilaria Gremizzi ambienta il suo Far East (Prospero Editore), un romanzo che ha il sapore del fango e la cadenza di un pezzo reggae suonato male da un'autoradio scassata. Dimenticate i poliziotti tormentati da serie tv in prima serata.