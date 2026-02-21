Famiglia sterminata dal monossido svelate le cause della tragedia | colpa di un tubo staccato

Una fuga di monossido di carbonio ha causato la tragedia che ha portato alla morte di quattro membri della famiglia Kola. La causa principale è stata un tubo di scarico staccato improvvisamente, permettendo ai gas tossici di entrare nell’abitazione. La caldaia, senza alcun sistema di sicurezza attivo, ha riempito gli ambienti di gas letali. La scoperta arriva dopo le ispezioni condotte sui sistemi di ventilazione dell’edificio.

Lucca, 21 febbraio 2026 – Un tubo di scarico staccatosi di netto, forse all’improvviso, che di fatto ha convogliato all’interno dell’abitazione tutti i micidiali gas in uscita dalla caldaia, sterminando in breve tempo la famiglia Kola: il padre Arti di 48 anni, la madre Jonida di 43, il figlio Hajdar di 22 e la figlia Xhesika di 15. Ma non è tutto. A quanto risulta, per motivi ancora da chiarire a fondo, sarebbe stata ostruita infatti anche la ventola di ricircolo dell’aria collegata con l’esterno dell’abitazione, che a quel punto si è trasformata in una specie di camera a gas. Queste le prime risultanze choc, sia pure ancora ufficiose, dell’inchiesta condotta dal sostituito procuratore Paola Rizzo sulla tragedia consumatasi la sera del 4 febbraio scorso all’interno dell’abitazione di via Galgani a Rughi, frazione di Porcari, causata dal monossido di carbonio.🔗 Leggi su Lanazione.it

