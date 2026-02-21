famiglia nel bosco le perizie non confermano le accuse di catherine sul presunto autolesionismo dei bambini

Catherine aveva denunciato che i bambini della famiglia, che vivevano nel bosco, si autolesionavano. Le perizie svolte dagli esperti non hanno invece confermato queste accuse, smentendo le testimonianze iniziali. I consulenti tecnici hanno esaminato attentamente i segni sui bambini e hanno riscontrato che non ci sono prove di comportamenti autolesionistici. La famiglia si difende affermando che i segni sulla pelle sono frutto di altre cause. Le indagini proseguono per chiarire la situazione.

Gli atti di autolesionismo dei tre bambini della famiglia nel bosco sono oggetto di discussione tra Catherine Birmingham e la casa famiglia di Vasto, dove sono ospiti da oltre tre mesi. Episodi che sono stati riportati dalla madre e anche nelle istanze dei suoi consulenti, ma che non troverebbero conferma nei pareri dei responsabili della struttura, inseriti nella relazioni inviate al tribunale dei minori dell'Aquila. La quarta perizia sui genitori Nel giorno della quarta e ultima perizia psichiatrica su Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, anche questi episodi sono stati al centro della seduta di due ore della consulente tecnica nominata dal tribunale, Simona Ceccoli.

Famiglia nel bosco, le foto dei bambini al parco e al centro commerciale per smentire le accuse: ‘Stato di ansia’La famiglia coinvolta ha presentato una serie di fotografie come prova, contestando le accuse di uno stato di ansia.

