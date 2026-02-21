Famiglia nel bosco i legali | Valutazione dei genitori è andata bene

I legali dei genitori di Palmoli affermano che la valutazione svolta è stata positiva, anche se non entrano nei dettagli. La coppia, che ha vissuto per mesi in un bosco con i tre figli minori, ha attirato l’attenzione delle autorità. L’avvocato Danila Solinas spiega di aver ottenuto un riscontro favorevole, ma preferisce mantenere il riserbo sulle risultanze. La vicenda continua a suscitare interesse tra gli abitanti del paese.

“É andata bene, ma non posso entrare nel merito”. Lo ha dichiarato a LaPresse l’avvocato Danila Solinas che, con Marco Femminella, rappresenta la coppia di genitori di Palmoli (Chieti) vissuti per lungo tempo isolati in un bosco con 3 figli minori, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8. Il legale ha fatto riferimento alla valutazione ‘psicodiagnostica’ sui genitori conclusa ieri dal consulente del Tribunale per i minori, Simona Ceccoli. La psichiatra ha valutato le capacità genitoriali di Catherine e Nathan Birmingham e Trevillon, che è stata sospesa, su disposizione del giudice, lo scorso novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Famiglia nel bosco, l'allontanamento dei figli dai genitori era necessario? I legali: «Criteri emergenza mancati». Cosa è emersoL'allontanamento dei figli dalla famiglia che vive nel bosco di Palmoli ha suscitato discussioni sulla necessità di tale intervento.

