Famiglia nel bosco i legali | Valutazione dei genitori è andata bene
I legali dei genitori di Palmoli affermano che la valutazione svolta è stata positiva, anche se non entrano nei dettagli. La coppia, che ha vissuto per mesi in un bosco con i tre figli minori, ha attirato l’attenzione delle autorità. L’avvocato Danila Solinas spiega di aver ottenuto un riscontro favorevole, ma preferisce mantenere il riserbo sulle risultanze. La vicenda continua a suscitare interesse tra gli abitanti del paese.
“É andata bene, ma non posso entrare nel merito”. Lo ha dichiarato a LaPresse l’avvocato Danila Solinas che, con Marco Femminella, rappresenta la coppia di genitori di Palmoli (Chieti) vissuti per lungo tempo isolati in un bosco con 3 figli minori, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8. Il legale ha fatto riferimento alla valutazione ‘psicodiagnostica’ sui genitori conclusa ieri dal consulente del Tribunale per i minori, Simona Ceccoli. La psichiatra ha valutato le capacità genitoriali di Catherine e Nathan Birmingham e Trevillon, che è stata sospesa, su disposizione del giudice, lo scorso novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Famiglia nel bosco, l'allontanamento dei figli dai genitori era necessario? I legali: «Criteri emergenza mancati». Cosa è emerso
Famiglia nel bosco, la relazione. «C'è un trauma da sradicamento per i bimbi, mettiamo la parola fine a questa sofferenza»PALMOLI - Catherine e Nathan sono entrati ieri, come sempre, mano nella mano nello studio all'Aquila della Ctu, la psichiatra Simona Ceccoli, per svolgere gli ultimi test psicologici
Famiglia nel bosco, Cantelmi: «Perplessità sulla gestione dei test»Lo psichiatra Cantelmi esprime perplessità sulla gestione dei test per la perizia sui genitori e sull'affidamento a una giovane psicologa
