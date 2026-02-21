Falco un’altra trappola

Falco si trova al centro di una sfida importante, poiché affronta Acqualagna nella partita di questa sera. La causa è legata alla posizione in classifica, con Falco che cerca punti per migliorare il proprio piazzamento. La partita si gioca in un campo umido, con le previsioni di pioggia che potrebbero influenzare il gioco. Entrambe le squadre puntano alla vittoria per consolidare le rispettive posizioni e mantenere vive le speranze di classifica.

In Prima categoria (girone A) oggi anticipano tutte e otto le partite. Falco Acqualagna-Pantano, ovvero, divise da 6 punti, la prima contro la terza in classifica generale. "Sarà una partita difficile – osserva alla vigilia il mister della Falco Emiliano Cappelli – veniamo da una brutta sconfitta, immerita, speriamo di tornare subito alla vittoria, non sarà facile perché sono una buona squadra e anche loro vengono da una sconfitta, auguriamoci che sia soprattutto una bella partita e ci sia per noi e i nostri tifosi un risultato positivo" (ore 15). Arbitra Simone Sciamanna di Macerata. Audax Piobbico-Atletico Mondolfo 1952.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Falco vola sempre più suA metà stagione in Prima Categoria Girone A, la Falco Acqualagna si conferma in vetta alla classifica, con un vantaggio di tre punti sul secondo e sei sull'Atletico Mondolfo.

