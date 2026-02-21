Fabrizio Biggio ‘risponde’ ad Andrea Pucci | Se Fiorello mi dà dello stron*o sono contento

Fabrizio Biggio ha risposto a Andrea Pucci dopo le critiche ricevute. Pucci aveva accusato Biggio di essere troppo sottomesso a Fiorello e di ridere alle sue battute per mantenere il suo ruolo. La discussione è scoppiata durante un confronto tra i due comici, che si sono scambiati parole dure sui social e in tv. Biggio ha ammesso di sentirsi a suo agio quando riceve commenti volgari, come quello di Fiorello, e ha detto che non si tira indietro.

Fabrizio Biggio è la spalla che deve sempre dire sì a Fiorello e ridere a qualsiasi sua battuta per non perdere il posto? Questa è l’immagine che di lui ha dipinto Andrea Pucci nell’attacco che aveva sferrato ai due padroni di casa de “ La pennicanza ” nell’ormai ben noto ping pong di frecciatine che intercore tra lo showman siciliano e il comico milanese da qualche giorno. E nella puntata in onda su Rai Radio 2 venerdì 20 febbraio i due amici e colleghi sono tornati sull’argomento. La nuova replica di Fiorello e Biggio a Pucci. In apertura di puntata, Fiorello ha infatti esordito in questo modo: “Tutti parlano di noi, voi pensate, tra una settimana inizia Sanremo e di chi parlano? Di noi! I social sono felici, si stanno divertendo, queste scaramucce tra artisti piacciono tantissimo quindi meno male che esistiamo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

