Fabrizio Biggio ‘risponde’ ad Andrea Pucci | Se Fiorello mi dà dello stron*o sono contento
Fabrizio Biggio ha risposto a Andrea Pucci dopo le critiche ricevute. Pucci aveva accusato Biggio di essere troppo sottomesso a Fiorello e di ridere alle sue battute per mantenere il suo ruolo. La discussione è scoppiata durante un confronto tra i due comici, che si sono scambiati parole dure sui social e in tv. Biggio ha ammesso di sentirsi a suo agio quando riceve commenti volgari, come quello di Fiorello, e ha detto che non si tira indietro.
Fabrizio Biggio è la spalla che deve sempre dire sì a Fiorello e ridere a qualsiasi sua battuta per non perdere il posto? Questa è l’immagine che di lui ha dipinto Andrea Pucci nell’attacco che aveva sferrato ai due padroni di casa de “ La pennicanza ” nell’ormai ben noto ping pong di frecciatine che intercore tra lo showman siciliano e il comico milanese da qualche giorno. E nella puntata in onda su Rai Radio 2 venerdì 20 febbraio i due amici e colleghi sono tornati sull’argomento. La nuova replica di Fiorello e Biggio a Pucci. In apertura di puntata, Fiorello ha infatti esordito in questo modo: “Tutti parlano di noi, voi pensate, tra una settimana inizia Sanremo e di chi parlano? Di noi! I social sono felici, si stanno divertendo, queste scaramucce tra artisti piacciono tantissimo quindi meno male che esistiamo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Biggio e Fiorello rispondono a Pucci: “Quando torno a casa da mia moglie, dico che tu mi hai dato dello stron*o”Biggio e Fiorello hanno reagito alle parole di Pucci durante La Pennicanza, dove lui li aveva criticati aspramente.
Andrea Pucci risponde a Fiorello, nel suo mirino anche BiggioAndrea Pucci ha criticato Fiorello dopo le sue dichiarazioni a La Pennicanza, accusandolo di essere troppo offensivo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Biggio e Fiorello rispondono a Pucci: Quando torno a casa da mia moglie, dico che tu mi hai dato dello stron*o; Andrea Pucci rilancia, nuova risposta a Fiorello e frecciata a Biggio: Se non ridi e dici sempre sì, ti licenzia; Andrea Pucci risponde (di nuovo) a Fiorello; Andrea Pucci, nuovo attacco a Fiorello e punge Fabrizio Biggio/ Se non ridi ti licenzia.
Andrea Pucci, nuovo attacco a Fiorello e punge Fabrizio Biggio/ Se non ridi ti licenziaAndrea Pucci replica ancora a Fiorello e, sui social, punge anche Fabrizio Biggio: ecco cos'è successo. ilsussidiario.net
Fiorello e Fabrizio Biggio tornano in radio con La pennicanza: «Ma ci vediamo prima in tv». Cosa sappiamoSettimane di spot in tv, brevissimi, con solo il titolo del programma letto dalla voce di chi appena sveglio riesce a malapena a parlare. Alla fine però ci siamo. E mentre tutti dopo pranzo ... ilmessaggero.it
#Tg1Talks - Fabrizio Biggio e “la chiamata” in spiaggia di Fiorello. Link all’intervista completa: https://youtu.be/BFFWDXJlZ5Asi=AJWxjYsxFugDdFZi #Tg1 Francesco Cristino - facebook.com facebook
Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Play Sound raiplaysound.it/programmi/lape… x.com