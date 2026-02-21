Fabriano | Cimitero al Centro della Bufera Sepolture Non Cattoliche

A Fabriano, il cimitero si trasforma in un motivo di scontro tra i membri del consiglio comunale. La causa è la proposta di permettere sepolture di persone non cattoliche, che ha diviso l’assemblea. Alcuni consiglieri hanno espresso preoccupazione sulla gestione delle nuove sepolture, mentre altri sostengono la necessità di aggiornare le regole. La discussione si fa sempre più accesa davanti ai residenti che assistono alla disputa. La decisione finale resta ancora da prendere.

Fabriano, il Cimitero Diventa Campo di Battaglia: La Proposta per Sepolture Non Cattoliche Spacca il Consiglio Comunale. Il consiglio comunale di Fabriano, in provincia di Ancona, si prepara a una seduta particolarmente tesa. Al centro del dibattito, una mozione presentata dal gruppo consiliare "Rinasci Fabriano" che mira a individuare un'area all'interno del cimitero urbano destinata alla sepoltura di cittadini di fede non cattolica. La proposta, che sarà discussa giovedì prossimo, ha immediatamente innescato una reazione forte da parte dell'opposizione, in particolare dal consigliere Danilo Silvi di Fratelli d'Italia, aprendo una spaccatura che va oltre le mere questioni amministrative.