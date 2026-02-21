Fabregas | So che ho sbagliato se ci fosse la prova TV accetterei Non posso…

Cesc Fabregas ha ammesso di aver commesso un errore durante l’episodio con Saelemaekers del Milan, spiegando di non poter accettare una prova televisiva. L’allenatore del Como ha spiegato di essere convinto di aver agito in buona fede e ha sottolineato di non aver mai avuto dubbi sulla propria versione dei fatti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei tifosi, che continuano a seguire con interesse gli sviluppi.

Dopo le polemiche legate a quanto avvenuto tra Cesc Fabregas e Alexis Saelemaekers durante Milan-Como di mercoledì 18, l'allenatore dei lariani ha deciso di spendere alcune parole a riguardo. Intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima dell'inizio di Juventus-Como, il tecnico spagnolo ha dichiarato di essersi reso conto di quanto fatto, dicendo anche che, se ci fosse la prova tv, l'avrebbe accettata. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: LEGGI ANCHE: Milan-Parma, probabili formazioni: ballottaggio in difesa. Torna la coppia Leao-Pulisic? «Sono il primo a rendersi conto che ho sbagliato e che non si può toccare un calciatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Fabregas e il rigore sbagliato da Nico Paz: “Ci lamentiamo che non ci sono giovani di talento e al primo errore li uccidiamo”Dopo il pareggio 0-0 contro l’Atalanta, Cesc Fabregas si è presentato in conferenza stampa.

Cesc Fabregas l’altra sera ha sbagliato e si sarebbe certamente meritato una squalifica. Lo sa, l’ha detto. Poi però c’è tutto il resto, la capacità di una squadra, la sua, di giocare calcio ad alto livello con una personalità affatto scontata, un gruppo giovanissimo - facebook.com facebook

#Fabregas risponde ad #Allegri: "Avrei accettato la prova tv, perché ho sbagliato e ho chiesto subito scusa. Poi se si vogliono trovare giustificazioni perché il #Milan ha pareggiato col Como va bene, ma col risultato il mio gesto non è centrato nulla" x.com