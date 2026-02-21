Fabregas si è italianizzato al 100% | Il Milano non ha certo pareggiato perché ho toccato Saelemaekers

Cesc Fabregas ha affermato di essere diventato completamente italiano, attribuendo il suo atteggiamento a un forte legame con il paese. Durante un’intervista, ha spiegato di aver reagito in modo impulsivo e di aver toccato Saelemaekers senza volerlo, smentendo che il suo gesto abbia influito sul risultato del match. Fabregas ha aggiunto di sentirsi parte della cultura italiana e di voler migliorare il suo comportamento in futuro. La sua dichiarazione ha suscitato diverse reazioni tra i tifosi.

Nel pre-partita di Juventus-Como, Cesc Fabregas è tornato sul suo gestaccio su Saelemaekers. Certo, magari sarebbe stato meglio limitarsi a riconoscere ancora una volta la propria scorrettezza e stop, ma tant’è. Le sue parole a Dazn. Le parole di Fabregas. “Allegri ha parlato di quello che ho fatto contro il Milan? Sono il primo a parlarne quando succedono queste cose. Non posso toccare un giocatore, mai nella vita, ho chiesto scusa subito. Poi si possono trovare scuse, ma se il Milan ha pareggiato con il Como non c’entra con quello che è successo. Prova tv? Sono favorevole in questi episodi. Sono il primo che sa di aver sbagliato, ma bisogna voltare pagina” L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

