Fabregas si è italianizzato al 100% | Il Milan non ha certo pareggiato perché ho toccato Saelemaekers

Nel pre-partita di Juventus-Como, Cesc Fabregas è tornato sul suo gestaccio su Saelemaekers. Certo, magari sarebbe stato meglio limitarsi a riconoscere ancora una volta la propria scorrettezza e stop, ma tant’è. Le sue parole a Dazn. Le parole di Fabregas. “Allegri ha parlato di quello che ho fatto contro il Milan? Sono il primo a parlarne quando succedono queste cose. Non posso toccare un giocatore, mai nella vita, ho chiesto scusa subito. Poi si possono trovare scuse, ma se il Milan ha pareggiato con il Como non c’entra con quello che è successo. Prova tv? Sono favorevole in questi episodi. Sono il primo che sa di aver sbagliato, ma bisogna voltare pagina” L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

