Fabregas replica ad Allegri | Scuse Se il Milan ha pareggiato non è per il mio tocco su Saelemaekers

Cesc Fabregas ha commentato le parole di Allegri, affermando che il pareggio del Milan non è stato certo influenzato dal suo tocco su Saelemaekers. Il centrocampista spagnolo ha precisato che le scuse di Allegri sono sincere, ma che non cambiano i fatti. La discussione si è accesa dopo l'ultimo incontro tra le due squadre, con Fabregas che ha voluto chiarire il suo ruolo in quella azione specifica. Ora, si attende una risposta ufficiale del tecnico del Como.

"Allegri ha parlato di quello che ho fatto contro il Milan? Sono il primo a parlarne quando succedono queste cose. Non posso toccare un giocatore (Saelemakers, ndr.), mai nella vita, ho chiesto scusa subito. Poi si possono trovare scuse, ma se il Milan ha pareggiato con il Como non c'entra con quello che è successo. Prova tv? Sono favorevole in questi episodi. Sono il primo che sa di aver sbagliato, ma bisogna voltare pagina". Sono le parole di Cesc Fabregas a Dazn prima della sfida con la Juventus. Il tecnico dei lariani è tornato sull'episodio della lite con l'allenatore rossonero nel recupero di mercoledì, che era proseguita nel post partita.

Verso Milan-Como: Allegri ritrova Saelemaekers, Pulisic in dubbio. Dubbi in attacco per FabregasAllegri riporta Saelemaekers in allenamento, dopo aver superato un problema all’adduttore che lo aveva messo in dubbio, e il belga si allena con il gruppo in vista di Milan-Como, mentre Pulisic resta incerto a causa di un fastidio muscolare.

Milan-Como, Fabregas trattiene Saelemaekers. Lite furibonda con Allegri: "Sei un bambino"Cesc Fabregas ha impedito a Saelemaekers di lasciare il campo durante Milan-Como, causando una lite furiosa con Allegri.

