Fabregas dipinto da eroe del giochismo e dell’onestà trasparente in realtà è un bullo il Foglio

Cesc Fabregas ha attirato l'attenzione questa settimana durante la partita tra Milan e Como, quando ha trattenuto in modo aggressivo Saelemaekers. L'episodio ha scatenato polemiche, soprattutto dopo il confronto con l’allenatore del Milan, Max Allegri, che è stato poi espulso. Il gesto di Fabregas ha sorpreso molti, considerando la sua immagine di giocatore corretto e rispettoso. La scena si è svolta davanti a numerosi spettatori e telecamere.

Cesc Fabregas è stato protagonista questa settimana, durante Milan-Como, di una trattenuta ai danni di Saelemaekers durante il match; dopo il faccia a faccia con Max Allegri, alla fine è stato il tecnico livornese ad essere espulso. Scrive sul Foglio lo pseudonimo Jack ‘O Malley: Potete scrivere tutti gli articoli che volete sulla difficoltà di giocare al Circolo polare articolo contro dei pescatori, sulla bolgia di Istanbul o sulla forza del Muro Giallo, ma la verità è che il massimo di quello che il calcio della Serie A può mostrare sono tre sconfitte nette in Turchia, a Bodø e a Dortmund. In fondo siete un Paese in cui per tre giorni si discute anche in Parlamento di una simulazione, scomodando la mafia, e poi ci si impappina a raccontare la furbata di Fabregas, l’allenatore del Como che da bordocampo ha fermato con le proprie mani un’azione del milanista Saelemaekers; dopo averlo dipinto come l’eroe del giochismo e dell’onestà trasparente è dura presentarlo per quello che in effetti è: uno spagnolo, per di più ex Barcellona, quindi bullo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

