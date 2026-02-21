Fabregas a Dazn nel post partita di Juve Como | Per me i bianconeri sono il Real Madrid d’Italia Orgoglioso della prestazione Sulla Champions…
Cesc Fabregas evidenzia la vittoria del Como contro la Juventus, attribuendo il successo alla preparazione e alla determinazione della squadra. Il centrocampista spagnolo ha commentato l’incontro, definendo i bianconeri come il Real Madrid d’Italia. Fabregas si è mostrato orgoglioso delle proprie prestazioni e ha parlato delle ambizioni in Champions League. La squadra di casa ha conquistato tre punti importanti, rafforzando la propria posizione in classifica.
Fabregas ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Como contro la Juventus. Ecco cosa ha detto il tecnico dei lariani. Le sue dichiarazioni. Dopo la vittoria contro la Juventus, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – « Restare dentro la gara è fondamentale se vuoi vincere questo tipo di partite contro una squadra fortissima, che ha svoltato col nuovo mister. La squadra ha fatto una partita top e una cosa diversa rispetto alle altre partite, che è stato fare il secondo gol. Quando giochi contro questi avversari e non fai il secondo gol ti mangiano, il mio portiere ha fatto solo una parata in tutta la partita e questo vuol dire che i ragazzi hanno fatto una grandissima partita ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
