Fabregas a Dazn nel post partita di Juve Como | Per me i bianconeri sono il Real Madrid d’Italia Orgoglioso della prestazione Sulla Champions…

Fabregas ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Como contro la Juventus. Ecco cosa ha detto il tecnico dei lariani. Le sue dichiarazioni. Dopo la vittoria contro la Juventus, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – « Restare dentro la gara è fondamentale se vuoi vincere questo tipo di partite contro una squadra fortissima, che ha svoltato col nuovo mister. La squadra ha fatto una partita top e una cosa diversa rispetto alle altre partite, che è stato fare il secondo gol. Quando giochi contro questi avversari e non fai il secondo gol ti mangiano, il mio portiere ha fatto solo una parata in tutta la partita e questo vuol dire che i ragazzi hanno fatto una grandissima partita ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

