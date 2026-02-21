Extra bonus in arrivo di 115 euro e spetterà a milioni di italiani | come richiederlo

Un nuovo bonus di 115 euro arriverà presto nelle tasche di milioni di italiani. La misura, che mira a sostenere le famiglie durante il periodo di crisi, verrà assegnata a chi soddisfa determinati requisiti. Per ottenerlo, bisogna presentare una richiesta attraverso un procedimento semplice e accessibile online. L’annuncio ha suscitato interesse tra molti cittadini in cerca di aiuto economico. Ecco cosa bisogna sapere per richiederlo senza problemi.

Arriva un extra bonus da 115 euro che spetta a milioni di italiani: tutti i requisiti da possedere e come fare per chiederlo. Il Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026 ha varato un nuovo pacchetto di interventi, il cosiddetto “Decreto Bollette”, per proteggere i bilanci di famiglie e imprese dalla volatilità dei costi energetici. La misura centrale è il rafforzamento del sostegno per i nuclei più fragili, con un aiuto che può superare i 300 euro annui. Questo “contributo straordinario” è destinato esclusivamente a chi già percepisce il Bonus Sociale Elettrico per disagio economico. Non si tratta di una misura alternativa, ma di un aiuto aggiuntivo.🔗 Leggi su Lopinionista.it

Bollette della luce, in arrivo il bonus da 55 euro per 4,5 milioni di famiglie: chi ne ha diritto e come richiederloDal 2026, circa 4,5 milioni di famiglie in Italia potranno beneficiare di un bonus di 55 euro all’anno sulla bolletta dell’energia, destinato a sostenere le famiglie più vulnerabili.

Decreto bollette, le misure e i bonus contro i rincari: 115 euro di sconto extra alle famiglie fragiliIl governo ha approvato il decreto Bollette, una risposta concreta ai rincari energetici che colpiscono molte famiglie.

