Ex primo ministro ucraina | Proseguano negoziati tenendo conto degli obiettivi della Russia | Mosca | 11 feriti dopo l' attacco di droni in Udmurtia

L’ex primo ministro ucraino ha affermato che i negoziati devono considerare gli obiettivi russi. La sua dichiarazione arriva mentre si intensificano gli scontri nelle regioni orientali, con recenti attacchi che hanno provocato vittime e danni alle infrastrutture. Nel frattempo, in Udmurtia, un attacco di droni ha ferito 11 persone, aumentando la tensione tra le parti. La situazione sul campo rimane instabile e difficile da prevedere.

I negoziati tra Mosca e Kiev devono continuare, ma qualsiasi intesa dovrà tenere conto degli interessi russi. Lo ha dichiarato l'ex premier ucraino Mykola Azarov all'agenzia Tass, sottolineando l'alto costo del conflitto e la necessità di trovare un terreno comune che soddisfi sia il popolo russo sia quello ucraino. Intanto, in Udmurtia, 11 persone sono rimaste ferite in un attacco notturno con droni attribuito alle Forze Armate ucraine: lo ha riferito su Telegram il ministro della Salute Sergei Bagin.