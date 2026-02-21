Ex pista carri | da settembre il via ai lavori

Lavori sull’ex pista carri cominceranno a settembre, dopo che gli enti locali hanno approvato il progetto di riqualificazione. La decisione deriva dalla necessità di migliorare la viabilità e ridurre il traffico nel quartiere. L’assessore regionale alle Infrastrutture ha annunciato che le imprese hanno già avviato le procedure per i lavori. Si prevede che l’intervento durerà diversi mesi, coinvolgendo anche nuove strade di collegamento. La popolazione aspetta con attenzione l’inizio degli interventi.

Entro settembre è ipotizzato l'avvio dei lavori per la nuova viabilità dell'ex pista carri. A dirlo è stato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante che ha aggiornato sullo stato di avanzamento dell'opera. A oggi, come ha reso noto l'assessore nel corso degli incontri istituzionali avuti in questi giorni con i sindaci di Roveredo in Piano, Paolo Nadal, e di San Quirino, Guido Scapolan, sono stati completati importanti interventi preliminari e strutturali. Traquesti figurano in particolare: la realizzazione del by-pass temporaneo del canale San Foca per consentire la demolizione e la posa del nuovo scatolare; la posa in opera di circa 170 metri di scatolari nel medesimo canale; la predisposizione delle armature per i getti dei muri di testa dei tombotti; la risoluzione delle interferenze con le condotte del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna lungo il canale Brentella; l'avvio della posa degli scatolari nel canale Brentella. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

