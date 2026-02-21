Ex ospedale e foresteria di Montesca | Che fine hanno fatto i fondi?

L’ex ospedale di Città di Castello e la foresteria di Montesca sono al centro di un dibattito dopo che i fondi stanziati per il loro recupero risultano ancora non utilizzati. La questione è emersa durante una riunione del Consiglio regionale, dove oppositori hanno chiesto chiarimenti sui lavori ancora da avviare. La preoccupazione riguarda il destino di investimenti pubblici destinati a restaurare questi edifici storici, che continuano a rimanere in attesa di interventi concreti.

Che fine hanno fatto i fondi assegnati a Città di Castello per il recupero dell’ex ospedale in centro storico e della foresteria di Montesca? In Consiglio regionale un acceso confronto ha riguardato i cantieri attorno a questi complessi architettonici sollevato dai consiglieri di opposizione Paola Agabiti e Matteo Giambartolomei (FdI) che chiedevano di conoscere lo stato degli interventi per Villa Montesca (ex foresteria ed ex scuola Montessori) e per l’ex ospedale San Florido. "I fondi sono assegnati da due anni e le strutture attendono un recupero dopo oltre 25 anni di abbandono". Agabiti aveva ricordato inoltre che la Regione con la giunta Tesei dirottò dal programma Pinqua Alta Umbria 1,7 milioni di interventi sull’ex Foresteria e l’ex scuola Montessori di Villa Montesca, con successivi ulteriori 2 milioni di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

Ex calciatori all’attacco sul Fondo di fine carriera: «Vogliamo sapere che fine hanno fatto i nostri soldi»Ex calciatori e allenatori chiedono trasparenza sul Fondo di fine carriera, perché vogliono sapere come sono stati spesi i loro soldi.

‘Baby Bardot’, che fine hanno fatto le eredi di B.B.?Da decenni, il nome di Brigitte Bardot rappresenta un’icona di stile e fascino senza tempo.

