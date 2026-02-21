Ex Necchi il verde raddoppia | Ma non scordatevi i parcheggi

L’amministrazione ha ampliato le aree verdi nell’ex Necchi, raddoppiando le superfici previste. Ora ci sono più di 40mila metri quadrati di spazi pubblici, con un’attenzione speciale alla mobilità sostenibile e alla promozione di piste ciclabili e percorsi pedonali. Tuttavia, il progetto include anche la richiesta di mantenere i parcheggi esistenti, che rappresentano un punto fermo per molti cittadini. La riqualificazione mira a migliorare la qualità degli spazi urbani senza trascurare le esigenze di mobilità.

© Ilgiorno.it - Ex Necchi, il verde raddoppia: "Ma non scordatevi i parcheggi"

Più verde rispetto a quanto ipotizzato in passato e spazi pubblici per oltre 40mila metri quadri con promozione della mobilità ciclopedonale lungo l’intera area. Il nuovo volto dell’ex Necchi di cui si sta discutendo, lascia più di una perplessità. Se n’è parlato giovedì sera in Consiglio comunale dove Andrea Cantoni (Pavia Ideale) e Antonio Bobbio Pallavicini (Forza Italia) hanno chiesto informazioni sul progetto che interessa 112mila metri quadri in viale Repubblica. "Rispetto alla proposta iniziale approvata l’anno scorso – ha anticipato il sindaco Michele Lissia – abbiamo previsto un raddoppio del verde che passa da 20mila a 40mila metri quadri".🔗 Leggi su Ilgiorno.it Parcheggi, strade, verde pubblico: 7 anni per comprare terreni della Chiesa destinati all'agricolturaDopo sette anni di iter burocratici, il consiglio comunale di Marcianise ha approvato l'acquisto di terreni della Chiesa destinati all'agricoltura. Parcheggi al posto del verde. A Pisa il fronte del no supera le 1500 firme: “Stop nuovo traffico e aA Pisa si alza sempre di più la voce contro il nuovo parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ex Necchi, il verde raddoppia: Ma non scordatevi i parcheggi; Presentato il progetto della ex Manifattura | spazi pubblici e un nuovo skyline per Legnano. Ex Necchi, la rinascita: ecco come si trasforma nel quartiere SupernovaIl masterplan prevede un viale che taglia l’area in diagonale partendo da un punto a nord ovest, dove verrà realizzata la piazza delle Connessioni (vicina alla futura nuova stazione della linea S13) a ... laprovinciapavese.gelocal.it Supernova presenta alla città il progetto sull’area ex NecchiIl velo sul progetto di rigenerazione urbana dell’area che un tempo ospitava la Necchi cadrà sabato mattina: alle 10, nell’Aula del ’400 dell’Università (ingresso fino a esaurimento dei posti), ... laprovinciapavese.gelocal.it Semplicemente Milano di Andrea Cherchi. . Milano Cortina 2026 - Casa Korea presso Villa Necchi Campiglio di via Mozart a Milano. - facebook.com facebook