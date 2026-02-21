Evitiamo l’equipaggio israeliano | la Rai avvia l’istruttoria sul fuorionda prima della gara di bob video

La Rai ha aperto un’istruttoria dopo aver ascoltato un fuorionda durante la telecronaca di una gara di bob alle Olimpiadi. Nel audio si sente una voce maschile che suggerisce di evitare l’equipaggio israeliano, numero 21. La registrazione risale ai momenti prima della competizione e ha attirato l’attenzione per il suo contenuto. La trasmissione ha deciso di approfondire quanto accaduto e valutare eventuali conseguenze. La vicenda continua a destare interesse tra gli appassionati.

© Secoloditalia.it - «Evitiamo l’equipaggio israeliano»: la Rai avvia l’istruttoria sul fuorionda prima della gara di bob (video)

La Rai ha avvito verifiche sul fuorionda che ha preceduto la telecronaca della gara di bob a quattro delle Olimpiadi, in cui si sente una voce maschile dire: «Evitiamo l'equipaggio numero 21, è quello dell'israeliano». Il responsabile ad interim di Rai Sport, Marco Lollobrigida, ha parlato di « un'espressione inaccettabile che non rappresenta in alcun modo i valori del servizio pubblico e di Rai Sport». La Rai avvia un'istruttoria sul fuorionda contro l'equipaggio israeliano di bob. «A nome della Direzione, esprimo sincere scuse agli atleti israeliani, alla delegazione e a tutti i telespettatori.