Eversione? No una delusione d' amore L' assurda scusa del sabotatore dei treni

Il soggetto coinvolto nel sabotaggio dei treni di Bologna afferma di non essere un anarchico né un attentatore, ma spiega di aver agito per una delusione amorosa. La sua versione indica che l’ispirazione dietro i danni alle rotaie sarebbe legata a questioni personali, non a motivi politici. La polizia ha trovato tracce che collegano il sospettato alle azioni vandaliche. La vicenda resta sotto indagine e il suo racconto viene ora verificato.

Il “ sabotatore ” di Bologna sostiene di non essere un anarchico e di non essere un eversore: è solo vittima di una delusione d’amore. È questo che ha detto il 20enne di Imola arrestato pochi giorni fa dopo aver messo le pietre sulle rotaie dell’Alta Velocità a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. “L’ha fatto forse per attirare l’attenzione”, ha rivelato l’avvocato. Il giudice per lui ha deciso la reclusione ai domiciliari in attesa della fine delle indagini ai quali ha spiegato: “L’eversione non c’entra niente, sto attraversando un periodo difficile tra il nuovo lavoro e una brutta delusione sentimentale”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Ferrovie, Lega: "Inquientanti i sabotaggi ai treni. Ricordano eversione. Digos e Polfer indaghino"La Lega torna a chiedere attenzione sui sabotaggi ai treni in Italia.

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 23 al 27 febbraio 2026: dopo una scenata di Luis, Greta si scusa con Miro (e fa una scoperta sconvolgente)Luis provoca Greta con una scenata e lei si scusa con Miro, scoprendo qualcosa di scioccante.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.