Eurovo e il cyberbullismo Incontri per sensibilizzare

Eurovo ha organizzato una settimana di incontri per combattere il cyberbullismo. La causa è l’aumento di episodi di molestie online tra giovani e adulti. Oltre 600 persone, tra studenti, insegnanti e genitori, hanno partecipato a dibattiti, laboratori e momenti di confronto. Le iniziative mirano a sensibilizzare sulla responsabilità digitale e a promuovere comportamenti rispettosi in rete. Gli incontri si sono svolti in diverse scuole della regione.

Oltre 600 persone, tra studenti, docenti e famiglie, coinvolte in una settimana di incontri dedicati alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Si è conclusa con un'ampia partecipazione l'iniziativa promossa dal Gruppo Eurovo, che da lunedì a ieri ha portato nelle scuole di Imola e in diversi comuni del territorio un percorso di sensibilizzazione sui rischi del digitale e sull'uso consapevole delle tecnologie. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Fabio De Nunzio, presidente dell'associazione 'Bullismo no grazie', e ha offerto momenti di confronto diretto con i ragazzi, affrontando temi come il rispetto online, la gestione dei social, la tutela della privacy e la prevenzione delle situazioni di disagio che possono nascere dentro e fuori dalla rete.