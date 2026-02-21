Europa 2030 | l’ultima notte di sesso un decreto shock divide l’amore

Il teatro Riccione ha ospitato giovedì 26 febbraio lo spettacolo “Orgasmo – prova dispiaciuta sulla fine del sesso”, scritto da Niccolò Fettarappa. L’opera mette in scena un futuro distopico in cui l’amore e il piacere sono messi in discussione da una legge drastica. La rappresentazione ha suscitato molte reazioni tra il pubblico, che ha assistito a scene che evidenziano come la libertà sessuale venga progressivamente limitata per motivi economici.

Il Declino del Piacere: Quando l'Europa Pensò all'Inimaginabile. Lo spettacolo "Orgasmo – prova dispiaciuta sulla fine del sesso" di Niccolò Fettarappa, approdato giovedì 26 febbraio al Palazzo del Turismo di Riccione, rappresenta una provocatoria riflessione su un futuro non così distante, dove il piacere individuale viene sacrificato sull'altare della produttività. La performance, già apprezzata al teatro India di Roma e destinata a proseguire il suo tour in altre importanti città italiane come Milano e Firenze, solleva interrogativi inquietanti sulla direzione che sta prendendo la società contemporanea.