Etiopia | stop alle auto a benzina energia idroelettrica al potere

L’Etiopia ha deciso di bloccare l’importazione di auto a benzina, puntando tutto sull’energia idroelettrica. Questa scelta deriva dalla volontà di ridurre le emissioni e di sfruttare al massimo le risorse locali. Il governo ha annunciato che entro il prossimo anno entreranno in vigore nuove regole per vietare la vendita di veicoli a motore tradizionale. La decisione mira a promuovere mezzi più sostenibili e a migliorare la qualità dell’aria nelle città.

L'Etiopia ha compiuto una svolta epocale nel settore automobilistico, vietando l'importazione e la vendita di nuove auto a combustione interna. Questa decisione, motivata non da un'imposizione ambientale, ma da una pragmatica analisi economica, apre la strada a un futuro dominato dalla mobilità elettrica, alimentata dalla crescente produzione di energia idroelettrica nazionale. Il paese africano, con un parco auto di circa 115.000 veicoli elettrici a fine 2025, ha dimostrato come la convenienza economica possa accelerare la transizione verso un modello di trasporto sostenibile. La scelta dell'Etiopia contrasta nettamente con le dinamiche europee, dove il divieto di immatricolazione di veicoli a combustione è stato recentemente rivisto e rimandato a data da definirsi.