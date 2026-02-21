Essere caregiver | come s' impara a restare accanto a un genitore?

Una persona ha iniziato a occuparsi del genitore malato dopo aver scoperto quanto fosse difficile gestire le sue esigenze quotidiane. Questa esperienza ha richiesto di acquisire competenze pratiche e di affrontare emozioni profonde. Imparare a essere caregiver comporta adattarsi a nuove routine e modi di comunicare. Si tratta di un percorso che cambia profondamente chi si prende cura di un familiare, giorno dopo giorno. Come si sviluppa questa capacità in modo concreto, passo dopo passo?

Mia madre è ricoverata. Io sono qui nel ruolo che non avevo mai abitato: caregiver. Una parola inglese che sembra tecnica, quasi neutra. Ma in realtà significa restare, non nella traduzione letteraria. Restare accanto a un letto, imparare il nome dei farmaci, riconoscere un' espressione. Ma come si fa? C'è un modo per impararlo? Come si resta accanto a un genitore? Me lo chiedo ogni volta che entro ed esco dal reparto. I primi giorni sono stati quelli dei tentativi. Ho portato cose da mangiare, sperando che potessero alleviare almeno un po' il malessere e la paura: coca-cola, biscotti, cioccolata, piadina, cornetti, parmigiano.