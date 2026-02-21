Esposito l’Inter vuole blindarlo | prossima settimana incontro con l’agente
L’Inter ha programmato un incontro con l’agente di Esposito la prossima settimana, cercando di rafforzare il contratto del giovane attaccante. L’obiettivo è consolidare il suo ruolo nel team, considerando l’indisponibilità di Lautaro Martinez, che rimarrà fuori per circa un mese a causa di un infortunio. La direzione nerazzurra valuta attentamente la crescita di Esposito e vuole assicurarsi un futuro stabile per lui. La trattativa potrebbe influenzare le scelte offensive dell’Inter nelle prossime partite.
L’infortunio di Lautaro Martinez, che lo terrà ai box per circa un mese, cambia inevitabilmente le gerarchie offensive dell’Inter. L’assenza del capitano apre spazi e responsabilità per Marcus Thuram, Ange Bonny e Pio Esposito, i tre attaccanti che finora si sono alternati al fianco dell’argentino. Sarà il momento della verità per tutti, ma soprattutto per Esposito. Lui è considerato pronto per aumentare il carico di responsabilità. Non solo. La dirigenza vuole blindarlo il prima possibile, segnale chiaro di quanto venga ritenuto centrale nel progetto tecnico. Esposito, rinnovo con aumento. Secondo quanto riportato da FCInterNews, la prossima settimana è in programma un incontro con il suo agente, Mario Giuffredi, per avviare concretamente il discorso relativo al rinnovo di contratto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
