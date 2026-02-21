Esposito l’Inter vuole blindarlo | prossima settimana incontro con l’agente

L’Inter ha programmato un incontro con l’agente di Esposito la prossima settimana, cercando di rafforzare il contratto del giovane attaccante. L’obiettivo è consolidare il suo ruolo nel team, considerando l’indisponibilità di Lautaro Martinez, che rimarrà fuori per circa un mese a causa di un infortunio. La direzione nerazzurra valuta attentamente la crescita di Esposito e vuole assicurarsi un futuro stabile per lui. La trattativa potrebbe influenzare le scelte offensive dell’Inter nelle prossime partite.

L’infortunio di Lautaro Martinez, che lo terrà ai box per circa un mese, cambia inevitabilmente le gerarchie offensive dell’Inter. L’assenza del capitano apre spazi e responsabilità per Marcus Thuram, Ange Bonny e Pio Esposito, i tre attaccanti che finora si sono alternati al fianco dell’argentino. Sarà il momento della verità per tutti, ma soprattutto per Esposito. Lui è considerato pronto per aumentare il carico di responsabilità. Non solo. La dirigenza vuole blindarlo il prima possibile, segnale chiaro di quanto venga ritenuto centrale nel progetto tecnico. Esposito, rinnovo con aumento. Secondo quanto riportato da FCInterNews, la prossima settimana è in programma un incontro con il suo agente, Mario Giuffredi, per avviare concretamente il discorso relativo al rinnovo di contratto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo!La Premier League ha mostrato un grande interesse per Pio Esposito dopo averlo visto in azione contro la Juventus a San Siro.

Dibu Martinez, ieri primo incontro con l’agente: l’Inter offre biennale con maxi stipendioDibu Martinez ha incontrato ieri il suo agente, segnando un passo importante nelle trattative dell’Inter per il reparto portieri.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.