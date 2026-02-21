Esplosione di via Galermo Bonaccorsi M5s | Il Comune chiarisca sulla sicurezza della rete

L’esplosione di via Galermo, causata da un problema alla rete gas, ha spinto il consigliere M5s Graziano Bonaccorsi a chiedere spiegazioni al Comune. La sua richiesta nasce dopo aver appreso dell’iscrizione nel registro degli indagati del dirigente tecnico della società che gestisce la rete. Bonaccorsi vuole sapere se sono state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie e quali controlli sono stati effettuati prima dell’incidente. Il Comune dovrà ora fornire chiarimenti sulla vicenda.

“È necessario, per trasparenza istituzionale, verificare che vi sia una chiara separazione tra chi ha realizzato l’infrastruttura e chi oggi ne certifica la gestione e la sicurezza - conclude Bonaccorsi - Se non emergeranno risposte puntuali e garanzie concrete sulla sicurezza della rete e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, sarà inevitabile una seduta di Consiglio straordinario, chiedendo, eventualmente, le dimissioni del Consiglio di Amministrazione. La città ha diritto a sapere. La sicurezza pubblica viene prima di tutto”. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

