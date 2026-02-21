esame per la civitanovese gara che vale doppio

La Civitanovese affronta domani alle 15 una sfida decisiva contro il Chiesanuova, entrambe in lotta per evitare la retrocessione. La partita si presenta come un vero e proprio scontro diretto, con le due squadre separate da soli due punti in classifica e inserite nei playout. La vittoria potrebbe cambiare le sorti di entrambe, rendendo questo incontro molto importante per il loro campionato. La partita si gioca in un momento cruciale per entrambe le formazioni.

La prova del nove. È un vero e proprio scontro diretto per la salvezza quello che si terrà domani alle 15 tra Civitanovese e Chiesanuova, formazioni separate da due sole lunghezze in classifica e in piena zona playout. Il fischio d’inizio è previsto per le 15 al Polisportivo, terreno su cui la squadra di Daniele Marinelli è tornata ad allenarsi ieri dopo che, nei giorni precedenti, si era riunita sul sintetico Don Silvestro Contigiani. Sono tutti a disposizione del tecnico, Piccinin rientra dalla squalifica. Dallo staff si apprende che la settimana di lavoro è stata pesante per i ragazzi perché la partita con la Sangiustese, disputata in un campo in pessime condizioni, ha lasciato qualche strascico sulle loro gambe.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

