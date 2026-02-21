Erosione il mare sotto le case | crollano i muretti di recinzione di tre villette
L'erosione ha causato il crollo dei muretti di recinzione di tre villette sulla spiaggia di Latina. Le onde hanno eroso il terreno, indebolendo le strutture che delimitano le proprietà. I proprietari hanno segnalato danni visibili e il rischio che altre parti delle villette possano subire ulteriori danni. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano interventi di messa in sicurezza. La mareggiata continua a minacciare le strutture lungo la costa.
Sulla spiaggia di Latina a causa dell’erosione crollano i muretti di recinzione di tre villette poste sull’arenile. La situazione è stata monitorata stamattina con un sopralluogo dei Vigili del fuoco, cui ha preso parte anche la Polizia locale e l’assessore al Demanio Marittimo, Gianluca Di Cocco. Dal sopralluogo è stato accertato il cedimento delle strutture verso l’arenile, e i Vigili del fuoco, nel loro fonogramma, intimano non solo l’effettuazione delle opere di risanamento dei muretti, ma anche l’interdizione all’utilizzo delle aree di pertinenza delle villette, e al passaggio sulla spiaggia nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Abusivismo, sequestro di box usati come case e di villette a schiera. Denunciato un 54enneUn complesso residenziale in zona soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali è stato oggetto di sequestro, nell'ambito di un'operazione contro l'abusivismo edilizio.
Difese a mare di Sturla, a che punto siamo con il progetto anti erosioneLa regione ha aggiornato i lavori per le difese a mare di Sturla.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Opere di difesa rigide e costa, un passo avanti nella conoscenza: pubblicato il geodatabase ISPRA; Erosione costiera ai massimi livelli a Ostia: non si salvano spiagge libere e passeggiata (VIDEO); Erosione delle coste, a rischio San Vito e Lama: le mareggiate scavano sotto due strade tarantine; Rimane alta l'attenzione sulla costa: rischio mareggiate ed erosione, emessa una nuova allerta meteo.
Erosione, il mare sotto le case: crollano i muretti di recinzione di tre villetteSulla spiaggia di Latina a causa dell’erosione crollano i muretti di recinzione di tre villette poste sull’arenile. La situazione è stata monitorata stamattina con un sopralluogo dei Vigili del fuoco, ... latinatoday.it
Rimane alta l'attenzione sulla costa: rischio mareggiate ed erosione, emessa una nuova allerta meteoSecondo il bollettino sono previste condizioni del mare sotto costa che potranno generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale ... ravennatoday.it
Critica la situazione a Torre Pali, marina di Salve, dove l’erosione della costa ha ormai raggiunto livelli molto preoccupanti. Il mare avanza senza tregua, ha abbattuto muri di cinta di diverse abitazioni e sta mettendo in serio pericolo case e attività commerciali. - facebook.com facebook