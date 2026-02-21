Erosione il mare sotto le case | crollano i muretti di recinzione di tre villette

L'erosione ha causato il crollo dei muretti di recinzione di tre villette sulla spiaggia di Latina. Le onde hanno eroso il terreno, indebolendo le strutture che delimitano le proprietà. I proprietari hanno segnalato danni visibili e il rischio che altre parti delle villette possano subire ulteriori danni. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano interventi di messa in sicurezza. La mareggiata continua a minacciare le strutture lungo la costa.

Sulla spiaggia di Latina a causa dell’erosione crollano i muretti di recinzione di tre villette poste sull’arenile. La situazione è stata monitorata stamattina con un sopralluogo dei Vigili del fuoco, cui ha preso parte anche la Polizia locale e l’assessore al Demanio Marittimo, Gianluca Di Cocco. Dal sopralluogo è stato accertato il cedimento delle strutture verso l’arenile, e i Vigili del fuoco, nel loro fonogramma, intimano non solo l’effettuazione delle opere di risanamento dei muretti, ma anche l’interdizione all’utilizzo delle aree di pertinenza delle villette, e al passaggio sulla spiaggia nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

