Eroe in campo | il calciatore ustionato torna ad allenarsi 49 giorni
Tahirys Dos Santos, il giovane calciatore del Metz, si è riaggregato alla squadra dopo aver subito ustioni gravi in un incendio a Crans-Montana. La causa dell’incidente resta sconosciuta, ma lui ha deciso di riprendere gli allenamenti a 49 giorni dall’incidente. Il suo ritorno dimostra una volontà forte e un desiderio di riprendere la vita normale. La squadra lo accoglie con entusiasmo e sostegno.
Il giovane terzino del Metz, Tahirys Dos Santos, 19 anni, ha fatto ritorno al centro di allenamento del club francese a soli quarantanove giorni dal tragico incendio di Crans-Montana, in Svizzera, dove ha dimostrato un coraggio straordinario salvando la sua fidanzata dalle fiamme. L’accoglienza da parte dei compagni di squadra è stata particolarmente commovente, culminata con la consegna di una maglia speciale recante la scritta “Siamo con te, Tahirys”. Il rientro in campo del calciatore, sebbene non ancora datato, appare sempre più vicino. La notizia del ritorno di Dos Santos al centro di allenamento del Metz ha suscitato un’ondata di emozioni tra i tifosi e i compagni di squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu
