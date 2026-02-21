Ergastolo definitivo al killer che uccise l' imprenditore ribelle il figlio Francesco | Ora può riposare in pace

Francesco Passafiume dice addio al padre, ucciso oltre trent’anni fa da un killer condannato all’ergastolo. Il motivo dello sparo, secondo le indagini, era una faida tra imprese locali. La sentenza definitiva chiude un lungo capitolo per la famiglia, che ha combattuto per ottenere giustizia. Ora, il figlio può finalmente pensare alla memoria del genitore senza più dubbi. La sua vita cambierà ormai per sempre.

Diego Passafiume non aveva voluto cedere al ricatto dei boss e fu assassinato a fucilate davanti alla famiglia nel giorno dell'anniversario del matrimonio. "Non so se è stata accertata tutta la verità ma a noi sta bene così. Quel sogno in auto con lui che mi indicava la strada." "Mio padre finalmente può riposare in pace". Francesco Passafiume lo dice con la calma di chi ha atteso oltre trent’anni per vedere riconosciuta la verità. La cassazione non solo ha reso definitiva la condanna all’ergastolo per il killer Filippo Sciara, boss di Siculiana, ma ha anche depositato le motivazioni che confermano la sua responsabilità nell’omicidio di Diego Passafiume, imprenditore edile ucciso a fucilate da un commando a Cianciana il 22 agosto 1993, davanti alla moglie e ai familiari.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

