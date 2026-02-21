Epstein l' ex guardia del corpo rivela | Andrew portava le ragazze a Buckingham Palace
Un ex addetto alla sicurezza reale ha rivelato che un membro della famiglia reale portava regolarmente donne a Buckingham Palace, causando una crescente attenzione sulle sue azioni. Secondo la sua testimonianza, le visite avvenivano più volte a settimana, spesso senza che nessuno si accorgesse. La denuncia si basa su dettagli raccolti durante il suo servizio e mette in discussione le abitudini di alcuni membri della famiglia. La vicenda sta attirando l'interesse dell'opinione pubblica.
Un ex ufficiale della protezione reale ha denunciato Andrew Mountbatten-Windsor alla polizia per le accuse di aver introdotto clandestinamente donne "più volte a settimana" a Buckingham Palace. Paul Page, in servizio tra il 1998 e il 2004, ha affermato che agli ufficiali che lavoravano per l'ex Duca di York "non era permesso" conoscere i nomi delle ragazze che gli facevano visita. Ha parlato pubblicamente di queste affermazioni, aggiungendo la scorsa settimana di essere stato in contatto con la polizia della Thames Valley e di essersi offerto di aiutarli nelle indagini. Ciò fa seguito alle accuse secondo cui una donna sarebbe stata trasportata nel Regno Unito a bordo del "Lolita Express", l'aereo di Jeffrey Epstein, e condotta dall'ex principe con il nome in codice "Mrs.
Caso Epstein, ancora ombre su Andrea: le donne a Buckingham Palace arrivate col jet del finanziere, le indicazioni in codice, i rischi per la sicurezzaNuove rivelazioni sul conto dell’ex principe Andrea finiscono in prima pagina sul tabloid Sun, che racconta come l’ex duca di York avrebbe invitato a Buckingham Palace diverse giovani donne, alcune giunte nel Regno Unito a bordo del cosiddetto Lolita Express, il jet di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019.
Re Carlo contestato per lo scandalo Epstein: «Cosa stai nascondendo su Andrea?». Le proteste anche a Buckingham PalaceRe Carlo si trova nel mezzo di un’eco di proteste.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'ex principe Andrea arrestato per i suoi legami con Epstein; Arrestato l'ex principe Andrea; Principe Andrea, cosa c'è (davvero) dietro al suo arresto: non solo gli Epstein files, i rapporti con la Cina e gli incontri sessuali; Randy Andy L'arrapato principe Andrea, e il paradosso della monarchia con più anticorpi della democrazia.
«L'ex principe Andrea fuori dalla linea di successione»: anche re Carlo non si oppone
Il Parlamento britannico deciderà sull'ex principe travolto dal caso Epstein.
Caso Epstein, governo Uk vuole legge per escludere ex principe Andrea da linea successione
Perquisizioni, interrogatori e protocolli ignorati: il caso dell'ex principe Andrea riaccende le ombre sul sistema di sicurezza reale
Sensualità a Corte No, indagini vere: il caso Andrew riapre le ombre su Buckingham palace
Terzo giorno di perquisizioni al Roya
Dal Royal Ascot alla townhouse nell’Upper East Side, dai campus di Harvard e del MIT alle stanze di Buckingham Palace, il caso Epstein disegna un ecosistema in cui finanza, politica, accademia e monarchia si sfiorano e proteggono. x.com