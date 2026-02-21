Epstein l' ex guardia del corpo rivela | Andrew portava le ragazze a Buckingham Palace

Un ex addetto alla sicurezza reale ha rivelato che un membro della famiglia reale portava regolarmente donne a Buckingham Palace, causando una crescente attenzione sulle sue azioni. Secondo la sua testimonianza, le visite avvenivano più volte a settimana, spesso senza che nessuno si accorgesse. La denuncia si basa su dettagli raccolti durante il suo servizio e mette in discussione le abitudini di alcuni membri della famiglia. La vicenda sta attirando l'interesse dell'opinione pubblica.

Un ex ufficiale della protezione reale ha denunciato Andrew Mountbatten-Windsor alla polizia per le accuse di aver introdotto clandestinamente donne "più volte a settimana" a Buckingham Palace. Paul Page, in servizio tra il 1998 e il 2004, ha affermato che agli ufficiali che lavoravano per l'ex Duca di York "non era permesso" conoscere i nomi delle ragazze che gli facevano visita. Ha parlato pubblicamente di queste affermazioni, aggiungendo la scorsa settimana di essere stato in contatto con la polizia della Thames Valley e di essersi offerto di aiutarli nelle indagini. Ciò fa seguito alle accuse secondo cui una donna sarebbe stata trasportata nel Regno Unito a bordo del "Lolita Express", l'aereo di Jeffrey Epstein, e condotta dall'ex principe con il nome in codice "Mrs. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Caso Epstein, ancora ombre su Andrea: le donne a Buckingham Palace arrivate col jet del finanziere, le indicazioni in codice, i rischi per la sicurezzaNuove rivelazioni sul conto dell’ex principe Andrea finiscono in prima pagina sul tabloid Sun, che racconta come l’ex duca di York avrebbe invitato a Buckingham Palace diverse giovani donne, alcune giunte nel Regno Unito a bordo del cosiddetto Lolita Express, il jet di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019.

Re Carlo contestato per lo scandalo Epstein: «Cosa stai nascondendo su Andrea?». Le proteste anche a Buckingham PalaceRe Carlo si trova nel mezzo di un’eco di proteste.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.