Epstein abusi | risarcimenti fino a 35 milioni la cifra chiave è 40

Jeffrey Epstein ha causato un maxi risarcimento alle sue vittime, con cifre che arrivano fino a 35 milioni di dollari. Le parti coinvolte hanno raggiunto un accordo preliminare, che mira a risarcire le persone che hanno subito abusi. La trattativa si è concentrata su un importo complessivo di circa 40 milioni, destinato a coprire le richieste delle vittime. Ora, l’intesa si avvicina alla conclusione, portando una parziale chiusura a questa lunga vicenda.

Accordo per le vittime di Epstein: fino a 35 milioni di dollari di risarcimenti. Si avvia alla conclusione, con un accordo preliminare che prevede risarcimenti fino a 35 milioni di dollari, la lunga vicenda legale legata agli abusi commessi da Jeffrey Epstein. La proposta, depositata nelle scorse ore, mira a chiudere le numerose richieste di risarcimento da parte di vittime che denunciano abusi avvenuti tra il 1995 e il 2019, anno della morte del finanziere in carcere. L'ammontare finale dipenderà dal numero di vittime che si qualificheranno per la class action. La complessità dell'accordo e le cifre in gioco. Gli eredi di Epstein pronti a versare fino a 35 milioni alle vittime. Il fratello della donna, principale accusatrice dell'ex principe: «Speriamo che le inchieste sull'abuso di potere portino a indagini sul trattamento delle vittime di Epstein». L'ente che gestisce l'eredità di Jeffrey Epstein ha accettato di pagare fino a 35 milioni di dollari di risarcimento ad alcune vittime. Epstein si suicidò in carcere a New York dopo essere stato accusato di sfruttamento sessuale, reato per cui aveva già ricevuto una condanna nel 2008. L'ente che gestisce la sua eredità ha già pagato. Caso Epstein, indagini riaperte in New Mexico: trema la rete degli abusi nello Zorro ranch. Si scava nel Zorro ranch di Epstein alla ricerca di corpi. Una email accusa il finanziere di nuovi abusi e della morte di due ragazze straniere.