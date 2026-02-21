Epstein abusi | risarcimenti fino a 35 milioni la cifra chiave è 40

Jeffrey Epstein ha causato un maxi risarcimento alle sue vittime, con cifre che arrivano fino a 35 milioni di dollari. Le parti coinvolte hanno raggiunto un accordo preliminare, che mira a risarcire le persone che hanno subito abusi. La trattativa si è concentrata su un importo complessivo di circa 40 milioni, destinato a coprire le richieste delle vittime. Ora, l’intesa si avvicina alla conclusione, portando una parziale chiusura a questa lunga vicenda.

Accordo per le vittime di Epstein: fino a 35 milioni di dollari di risarcimenti. Si avvia alla conclusione, con un accordo preliminare che prevede risarcimenti fino a 35 milioni di dollari, la lunga vicenda legale legata agli abusi commessi da Jeffrey Epstein. La proposta, depositata nelle scorse ore, mira a chiudere le numerose richieste di risarcimento da parte di vittime che denunciano abusi avvenuti tra il 1995 e il 2019, anno della morte del finanziere in carcere. L’ammontare finale dipenderà dal numero di vittime che si qualificheranno per la class action. La complessità dell’accordo e le cifre in gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

